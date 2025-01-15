У Польщі зіткнулися автобуси, є постраждалі

У вівторок, 14 січня, сталася аварія на залізничному переїзді в Млинево в Гродзіському повіті Великопольського воєводства, кілька людей зазнали травм.

Про це пише польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Рейсовий автобус зіткнувся з автобусом, який перевозив іноземців. Кілька людей зазнали поранень, у тому числі одна людина – серйозних.

Бригадний генерал Марчин Новак розповів мовнику, що в автобусі їхало 17 людей.

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12 січня на норвезьких Лофотенських островах зазнав аварії туристичний автобус з латвійською реєстрацією, постраждали шестеро пасажирів.

У середу, 15 січня, у Польщі близько сотні залізничних рейсів вирушили у дорогу із затримкою або скасувалися через ожеледь на дротах.