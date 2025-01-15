В Польше столкнулись автобусы, есть пострадавшие

Во вторник, 14 января, произошла авария на железнодорожном переезде в Млинево в Гродзинском повете Великопольского воеводства, несколько человек получили травмы.

Об этом пишет польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Рейсовый автобус столкнулся с автобусом, который перевозил иностранцев. Несколько человек получили ранения, в том числе один человек – серьезные.

Бригадный генерал Марчин Новак рассказал вещателю, что в автобусе ехало 17 человек.

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12 января на норвежских Лофотенских островах попал в аварию туристический автобус с латвийской регистрацией, пострадали шесть пассажиров.

В среду, 15 января, в Польше около сотни железнодорожных рейсов отправились в путь с задержкой или отменились из-за гололеда на проводах.