СМИ: У Байдена уговаривают Европу согласиться на решительный шаг по росактивам

Администрация президента США Джо Байдена, которая менее чем через неделю завершает работу, якобы убеждает европейских партнеров поддержать вывод замороженных российских денег на отдельный спецсчет и сделать их переговорным аргументом в пользу Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на двух должностных лиц в администрации, которые общались на условиях анонимности.

Чиновники рассказали, что советники Байдена якобы убеждают европейских партнеров поддержать перемещение около 300 млрд российских активов на новый депозитный счет, откуда их можно будет снять только в рамках будущего мирного соглашения.

Речь идет о замороженных средствах российского центробанка, которые частично хранятся и в США, но преимущественно – в европейских банках.

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Такой шаг мог бы стать сигналом для Кремля, что "если вы хотите получить эти деньги, вам придется вести переговоры", поделился один из собеседников.

Чиновники администрации Байдена обсуждают эту идею и с командой Дональда Трампа, в частности номинированным на госсекретаря Марко Рубио и номинированным на советника по нацбезопасности Майком Уолтцом.

Они якобы поддерживают идею, считая, что это будет побуждать Россию соглашаться на переговоры и поможет реализовать намерения Трампа "быстро закончить войну".

В то же время в европейских столицах сдержанно относятся к такому предложению и обеспокоены, что конфискация замороженных российских денег не будет соответствовать международному праву. Согласие привлечь доходы от замороженных активов на погашение кредита G7 для Украины уже было непростым компромиссом.

Собеседники CNN говорят, что европейские партнеры до сих пор настроены скептически и поэтому очень маловероятно, что это произойдет до смены руководства в Белом доме.

Напомним, в декабре Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса в рамках кредита от "Группы семи" с использованием росактивов, а на прошлой неделе - первые 3 млрд евро из европейского взноса.