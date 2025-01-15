Очільники МЗС України та Естонії обговорили підтримку оборони та санкції проти Росії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив у Києві зі своїм естонським колегою Маргусом Тсакхною, зокрема пріоритетні потреби Сил оборони України та можливості інвестування в українське виробництво озброєння.
Про це повідомила пресслужба українського зовнішньополітичне відомство, передає "Європейська правда".
Як зазначили у МЗС, у вівторок, 14 січня, Сибіга та Тсакхна обговорили ситуацію на фронті, пріоритетні потреби Сил оборони України, можливості інвестування в українське виробництво озброєння та систематичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.
Сибіга висловив вдячність Естонії за її лідерство у процесі конфіскації російських активів, а також наголосив на необхідності переходу від замороження до повноцінної конфіскації активів.
"Це справедливо, обґрунтовано та правомірно. Поділяємо позицію, що санкційний тиск має посилюватися. Маємо збільшити ціну війни для агресора. Будемо разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, який має бути ухваленим вже до кінця зими", – наголосив український міністр.
Окремо міністри приділили увагу російським гібридним атакам проти Європи, зокрема загрозам від "тіньового флоту" для екології та інфраструктури, використанню пропаганди та кібератак.
"Україна готова ділитися досвідом у протидії гібридним загрозам РФ. Відзначаємо ефективну взаємодію у рамках Талліннського механізму, завдяки якій ми вже зміцнюємо кібербезпеку та стійкість", – додав Сибіга.
Нагадаємо, у листопаді уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.
14 січня Тсахкна заявив, що наступний пакет військової допомоги від Естонії прибуде в Україну в першій половині поточного року.
У контексті обговорення озброєння між міністрами, варто зауважити, що у грудні стало відомо, що естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies розпочне випробування власних зенітних ракет в Україні у 2025 році.