Очільники МЗС України та Естонії обговорили підтримку оборони та санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив у Києві зі своїм естонським колегою Маргусом Тсакхною, зокрема пріоритетні потреби Сил оборони України та можливості інвестування в українське виробництво озброєння.

Про це повідомила пресслужба українського зовнішньополітичне відомство, передає "Європейська правда".

Як зазначили у МЗС, у вівторок, 14 січня, Сибіга та Тсакхна обговорили ситуацію на фронті, пріоритетні потреби Сил оборони України, можливості інвестування в українське виробництво озброєння та систематичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Сибіга висловив вдячність Естонії за її лідерство у процесі конфіскації російських активів, а також наголосив на необхідності переходу від замороження до повноцінної конфіскації активів.

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"Це справедливо, обґрунтовано та правомірно. Поділяємо позицію, що санкційний тиск має посилюватися. Маємо збільшити ціну війни для агресора. Будемо разом наполягати на якомога сильнішому 16-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, який має бути ухваленим вже до кінця зими", – наголосив український міністр.

Окремо міністри приділили увагу російським гібридним атакам проти Європи, зокрема загрозам від "тіньового флоту" для екології та інфраструктури, використанню пропаганди та кібератак.

"Україна готова ділитися досвідом у протидії гібридним загрозам РФ. Відзначаємо ефективну взаємодію у рамках Талліннського механізму, завдяки якій ми вже зміцнюємо кібербезпеку та стійкість", – додав Сибіга.

Нагадаємо, у листопаді уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

14 січня Тсахкна заявив, що наступний пакет військової допомоги від Естонії прибуде в Україну в першій половині поточного року.

У контексті обговорення озброєння між міністрами, варто зауважити, що у грудні стало відомо, що естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies розпочне випробування власних зенітних ракет в Україні у 2025 році.