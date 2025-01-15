Главы МИД Украины и Эстонии обсудили поддержку обороны и санкции против России

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил в Киеве со своим эстонским коллегой Маргусом Тсакхной, в частности приоритетные потребности Сил обороны Украины и возможности инвестирования в украинское производство вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитическое ведомство, передает "Европейская правда".

Как отметили в МИД, во вторник, 14 января, Сибига и Тсакхна обсудили ситуацию на фронте, приоритетные потребности Сил обороны Украины, возможности инвестирования в украинское производство вооружения и систематические атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Сибига выразил благодарность Эстонии за ее лидерство в процессе конфискации российских активов, а также отметил необходимость перехода от замораживания к полноценной конфискации активов.

Реклама:

"Это справедливо, обоснованно и правомерно. Разделяем позицию, что санкционное давление должно усиливаться. Должны увеличить цену войны для агрессора. Будем вместе настаивать на как можно более сильном 16-м пакете санкций ЕС против России, который должен быть принят уже до конца зимы", – подчеркнул украинский министр.

Отдельно министры уделили внимание российским гибридным атакам против Европы, в частности угрозам от "теневого флота" для экологии и инфраструктуры, использованию пропаганды и кибератак.

"Украина готова делиться опытом в противодействии гибридным угрозам РФ. Отмечаем эффективное взаимодействие в рамках Таллиннского механизма, благодаря которому мы уже укрепляем кибербезопасность и устойчивость", – добавил Сибига.

Напомним, в ноябре правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.

14 января Тсахкна заявил, что следующий пакет военной помощи от Эстонии прибудет в Украину в первой половине текущего года.

В контексте обсуждения вооружения между министрами, стоит отметить, что в декабре стало известно, что эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания собственных зенитных ракет в Украине в 2025 году.