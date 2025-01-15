Британська розвідка: Росія посилила контроль над ЗМІ через страх нестабільності режиму

Розвідка Великої Британії проаналізувала те, як Росія посилила зусилля з контролю над засобами масової інформації з початку великої війни у 2022 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 15 січня.

У частині свого аналізу британці опираються на дані російської незалежної медіаорганізації "Медіазона".

Зазначається, що у 2024 році російські суди наклали значну кількість штрафів на журналістів або читачів ЗМІ, які російська влада оголосила "небажаними".

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За повідомленнями, більшість цих штрафів було накладено на видання Meduza, а також на "Радіо Свобода", що фінансується США, і телеканал "Дождь", що перебуває у вигнанні.

Більшість штрафів були накладені на авторів, редакторів або коментаторів, які зробили внесок у публікації.

Як відзначено в огляді, штрафи майже напевно спрямовані на те, щоб утримати незалежні ЗМІ від повідомлень, які суперечать або критикують офіційні російські наративи щодо російсько-українського конфлікту.

"Штрафи покликані стримувати і залякувати тих у Росії, хто співпрацює з незалежними ЗМІ і відкидає підконтрольні уряду наративи, що поширюються через підконтрольні державі ЗМІ", – зазначили у розвідці Британії.

У аналізі зауважили, що ця діяльність вписується в загальну картину посилення зусиль російського уряду з контролю над засобами масової інформації та подальшого обмеження свободи слова після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Російські зусилля з обмеження незалежних ЗМІ, найімовірніше, триватимуть протягом усього конфлікту, що свідчить про підвищену чутливість керівництва країни до потенціалу конфлікту впливати на стабільність режиму", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, вже давно Росія свавільно затримує іноземних журналістів і видворяє. Це стається тоді, коли за кордоном викривають її агентів.

Зокрема, у серпні писали, що двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.