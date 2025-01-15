Британская разведка: Россия усилила контроль над СМИ из-за страха нестабильности режима

Разведка Великобритании проанализировала то, как Россия нарастила усилия по контролю над средствами массовой информации с начала большой войны в 2022 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 15 января.

В части своего анализа британцы опираются на данные российской независимой медиаорганизации "Медиазона".

Отмечается, что в 2024 году российские суды наложили значительное количество штрафов на журналистов или читателей СМИ, которые российские власти объявили "нежелательными".

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По сообщениям, большинство этих штрафов было наложено на издание Meduza, а также на "Радио Свобода", финансируемое США, и телеканал "Дождь", находящийся в изгнании.

Большинство штрафов были наложены на авторов, редакторов или комментаторов, которые внесли вклад в публикации.

Как отмечено в обзоре, штрафы почти наверняка направлены на то, чтобы удержать независимые СМИ от сообщений, которые противоречат или критикуют официальные российские нарративы относительно российско-украинского конфликта.

"Штрафы призваны сдерживать и запугивать тех в России, кто сотрудничает с независимыми СМИ и отвергает подконтрольные правительству нарративы, распространяемые через подконтрольные государству СМИ", – отметили в разведке Британии.

В анализе отметили, что эта деятельность вписывается в общую картину усиления усилий российского правительства по контролю над средствами массовой информации и дальнейшего ограничения свободы слова после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Российские усилия по ограничению независимых СМИ, скорее всего, будут продолжаться в течение всего конфликта, что свидетельствует о повышенной чувствительности руководства страны к потенциалу конфликта влиять на стабильность режима", – подытожили в ведомстве.

Напомним, уже давно Россия произвольно задерживает иностранных журналистов и выдворяет. Это происходит тогда, когда за рубежом разоблачают ее агентов.

В частности, в августе писали, что двое итальянских журналистов, которые разозлили Москву телевизионным репортажем с подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.