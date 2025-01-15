Сибіга: Польща попри проблеми у торгівлі – один з найбільших лобістів членства України в ЄС

Проблемні питання торгівлі у відносинах з Польщею підтверджують, якими непростими будуть переговори щодо членства України в ЄС, але попри це Варшава усвідомлює, що Україна буде в ЄС і є одним з найбільших адвокатів цього.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, історія розширення ЄС свідчить, що переговорний шлях можливо пройти, хай яким непростим він буває.

"Нам треба пройти його з мінімальними втратами для двосторонніх відносин і з розумінням того, наскільки важливою є формалізація повернення України в європейську спільноту", – сказав Сибіга у контексті проблемних торгових питань у взаєминах з Польщею.

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Він наголосив, що якраз Польща усвідомлює, що Україна буде в ЄС.

"Вони – один із найбільших лобістів і адвокатів членства України як в ЄС, так і в НАТО. Бо є публічна риторика, а є реальні дії", – зазначив міністр.

Він звернув увагу на зростання двостороннього товарообігу - для України у 2024 році Польща є імпортним партнером №2 після Китаю та експортним партнером №1.

"Це – справжній маркер зацікавленості одне в одному", – сказав Сибіга.

"А я розраховую, що ми фіналізуємо врешті-решт угоду про спільний чи скоординований контроль на наших пунктах пропуску (ми дуже близькі до цього) і почнемо розширювати прикордонну інфраструктуру – вузьке горло нашої торгівлі", – додав міністр.

Нагадаємо, міністр юстиції Польщі – генеральний прокурор Польщі Адам Боднар вважає, що під’їзні шляхи до українсько-польського кордону мають бути частиною критичної інфраструктури і не повинні блокуватися.

Так він коментував протести перевізників та фермерів, які протягом останнього року тривають на польсько-українському кордоні.