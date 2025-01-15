Проблемные вопросы торговли в отношениях с Польшей подтверждают, какими непростыми будут переговоры о членстве Украины в ЕС, но несмотря на это Варшава осознает, что Украина будет в ЕС и является одним из крупнейших адвокатов этого.

Об этом глава МИД Андрей Сибига сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, история расширения ЕС свидетельствует, что переговорный путь возможно пройти, каким бы непростым он ни был.

"Нам надо пройти его с минимальными потерями для двусторонних отношений и с пониманием того, насколько важна формализация возвращения Украины в европейское сообщество", – сказал Сибига в контексте проблемных торговых вопросов во взаимоотношениях с Польшей.

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Он отметил, что как раз Польша осознает, что Украина будет в ЕС.

"Они – один из крупнейших лоббистов и адвокатов членства Украины как в ЕС, так и в НАТО. Потому что есть публичная риторика, а есть реальные действия", – отметил министр.

Он обратил внимание на рост двустороннего товарооборота – для Украины в 2024 году Польша является импортным партнером №2 после Китая и экспортным партнером №1.

"Это – настоящий маркер заинтересованности друг в друге", – сказал Сибига.

"А я рассчитываю, что мы финализируем в конце концов соглашение о совместном или скоординированном контроле на наших пунктах пропуска (мы очень близки к этому) и начнем расширять пограничную инфраструктуру – узкое горло нашей торговли", – добавил министр.

Напомним, министр юстиции Польши – генеральный прокурор Польши Адам Боднар считает, что подъездные пути к украинско-польской границе должны быть частью критической инфраструктуры и не должны блокироваться.

Так он комментировал протесты перевозчиков и фермеров, которые в течение последнего года продолжаются на польско-украинской границе.