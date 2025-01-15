Глава МЗС України: наш національний інтерес – спільно з Молдовою стати частиною ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав національним інтересом одночасний вступ до ЄС України та Молдови.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр відповідав на питання щодо одночасного вступу України та Молдови до ЄС.

"Ми разом отримували рішення і щодо кандидатського статусу, і щодо початку перемовин. Ми з Молдовою координуємося та спільно прямуємо цією дорогою.

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Я вважаю, що це наш національний інтерес – спільно досягти цієї мети, стати частиною Євросоюзу", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, 20 жовтня в Молдові відбувся конституційний референдум про європейську інтеграцію. За даними Центральної виборчої комісії, явка на референдумі становила 50,72%.

У голосуванні взяли участь 1 531 392 виборці. Із загальної кількості 1 488 874 дійсних голосів, 749 719 виборців проголосували за внесення євроінтеграції до конституції, 739 155 – проти.

Про причини того, чому громадяни Молдови виявилися не готові підтримати європейський шлях їхньої країни, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Корупція, мова, вата.