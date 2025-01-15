Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал национальным интересом одновременное вступление в ЕС Украины и Молдовы.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министр отвечал на вопрос относительно одновременного вступления Украины и Молдовы в ЕС.

"Мы вместе получали решение и по кандидатскому статусу, и о начале переговоров. Мы с Молдовой координируемся и совместно идем этой дорогой.

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Я считаю, что это наш национальный интерес – совместно достичь этой цели, стать частью Евросоюза", – подчеркнул Сибига.

Напомним, 20 октября в Молдове состоялся конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на референдуме составила 50,72%.

В голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего количества 1 488 874 действительных голосов, 749 719 избирателей проголосовали за внесение евроинтеграции в конституцию, 739 155 – против.

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь их страны, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Коррупция, язык, вата.