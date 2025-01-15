Глава МИД рассказал о новой инициативе закупки снарядов по миру без посредничества Чехии

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Украина параллельно с Чехией нашла значительное количество боеприпасов разного калибра, но пока на пути их закупки стоит нехватка средств.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министр подчеркнул, что не должно быть никаких инициатив, которые бы конкурировали друг с другом. Кроме того, по его словам, сейчас ситуация в мире такова, что приходится бороться за каждый снаряд, ведь россияне через посредников тоже пытаются их скупать.

"Но действительно, мы не сидим сложа руки. Украина параллельно с Чехией нашла за рубежом значительное количество нужной нам продукции. Речь идет о сотнях тысяч снарядов различного калибра.

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В том числе – скажу обтекаемо – наиболее дефицитного и нужного нашим артиллеристам", – сказал Сибига.

По его словам, у украинской стороны есть понимание, как их законтрактовать, и единственное, чего сейчас не хватает – это средств.

"И мы активно работаем с нашими партнерами над тем, как совместно найти это решение.

Если нам удастся совместить чешскую инициативу и те количества, которые мы самостоятельно нашли, то это придаст уверенности в обеспечении наших воинов на передовой", – подчеркнул министр.

Он также рассказал, что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ноябре в интервью "Европейской правде" заявил, что в мире еще есть большое количество изготовленных боеприпасов, которые в 2025 году можно было бы выкупить для ВСУ.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".