У Болгарії через два місяці після виборів дійшло до офіційного доручення сформувати уряд

Росен Желязков, кандидат на посаду прем'єр-міністра Болгарії від найбільшої парламентської групи, прийняв запрошення президента сформувати уряд у середу, після дострокових виборів у жовтні, сьомих за чотири роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Желязков, запропонований на посаду прем'єр-міністра партією ГЄРБ, представив президенту Румену Радеву готовий кабінет міністрів.

"Наші консультації були спрямовані на пошук ширшого консенсусу", – сказав Желязков після того, як Радев вручив йому мандат на церемонії в президентській резиденції.

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"Ми доклали великих зусиль, іноді до пізньої ночі, щоб досягти необхідних компромісів, необхідної згоди", – додав він.

Радев сказав, що в середу дасть розпорядження парламенту проголосувати за запропонований склад уряду. Більшість міністерських посад отримає ГЄРБ, п'ять – Болгарська соціалістична партія і чотири – популістська партія "Є такий народ".

Цей крок відбувся після місяців складних коаліційних переговорів, в ході яких лідер ГЄРБ і колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов був відхилений як кандидат на посаду глави уряду.

Правоцентристська партія ГЄРБ перемогла на виборах у жовтні, але не змогла домовитися про формування коаліційного уряду. Це сталося після червневих безрезультатних виборів, після яких країною керував тимчасовий уряд на чолі з Дімітаром Главчевим.

Зазначимо, що в Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Усі вони не змогли призвести до формування постійного уряду.