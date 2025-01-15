В Болгарии через два месяца после выборов дошло до официального поручения сформировать правительство

Росен Желязков, кандидат на пост премьер-министра Болгарии от крупнейшей парламентской группы, принял приглашение президента сформировать правительство в среду, после досрочных выборов в октябре, седьмых за четыре года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Желязков, предложенный на должность премьер-министра партией ГЕРБ, представил президенту Румену Радеву готовый кабинет министров.

"Наши консультации были направлены на поиск более широкого консенсуса", – сказал Желязков после того, как Радев вручил ему мандат на церемонии в президентской резиденции.

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"Мы приложили большие усилия, иногда до поздней ночи, чтобы достичь необходимых компромиссов, необходимого согласия", – добавил он.

Радев сказал, что в среду даст распоряжение парламенту проголосовать за предложенный состав правительства. Большинство министерских должностей получит ГЕРБ, пять – Болгарская социалистическая партия и четыре – популистская партия "Есть такой народ".

Этот шаг последовал после месяцев сложных коалиционных переговоров, в ходе которых лидер ГЕРБ и бывший премьер-министр Бойко Борисов был отклонен в качестве кандидата на пост главы правительства.

Правоцентристская партия ГЕРБ победила на выборах в октябре, но не смогла договориться о формировании коалиционного правительства. Это произошло после июньских безрезультатных выборов, после которых страной руководило временное правительство во главе с Димитаром Главчевым.

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

Все они не смогли привести к формированию постоянного правительства.