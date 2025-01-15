Міноборони Німеччини та Бундесвер мінімізують активність на Масковому Х

Міністерство оборони Німеччини, Бундесвер та інші відомства і посадовці, пов'язані з оборонним відомством, обмежать активність своїх облікових записів у соцмережі X (Twitter).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Відсьогодні міністерство "залишає свій власний акаунт неактивним і в осяжному майбутньому більше не буде активно публікувати публікації на каналі", йдеться в заяві міністерства.

Однак воно залишає за собою право "відповідати на Х дописами у виняткових випадках – наприклад, у разі дезінформаційних кампаній".

Реклама:

Рішення стосується також акаунтів Генерального інспектора та його підлеглих.

Таким кроком Міністерство оборони, очевидно, йде особливим шляхом. Канцелярія і канцлер Олаф Шольц, а також віцеканцлер Роберт Габек поки що залишаться на платформі, заявив речник уряду на федеральній пресконференції незабаром після оголошення оборонного відомства.

Згідно з оцінкою міністерства, основна причина полягає в тому, що онлайн-сервіс "все більше ускладнює фактичний обмін аргументами". У майбутньому офіс міністра оборони Бориса Пісторіуса буде альтернативно використовувати канал WhatsApp, щоб "надавати інформацію про відповідні призначення і рішення міністра, а також новини з міністерства".

У міністерстві підкреслили, що для комунікації і надалі будуть використовуватися різні канали, включаючи акаунт міністерства в Instagram, відео на YouTube і пресрелізи.

У світлі потоку неправдивої інформації на платформі, власником якої є мільярдер Ілон Маск, дедалі частіше лунала критика використання міністерствами X. Уповноважена федерального уряду з питань боротьби з дискримінацією Ферда Атаман нещодавно закликала федеральний уряд вийти з мережі. "Це дійсно необхідно. X не є серйозною платформою", – сказала Атаман в інтерв'ю ARD.

Минулого тижня понад 60 німецьких та австрійських наукових організацій оголосили, що припиняють свою присутність на X. У вівторок Міністерство закордонних справ оголосило на сервісі Bluesky, що відтепер поширюватиме там свої новини англійською мовою. Однак акаунт на X залишиться.

Члени Європарламенту також нещодавно закликали Єврокомісію розслідувати видимість постів на X. Зокрема, йдеться про те, чи допомагає власник платформи Ілон Маск своїм власним постам отримати більше охоплення, порушуючи законодавство ЄС.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

Європейська комісарка з питань технологій Хенна Вірккунен раніше попередила, що ЄС готовий вжити заходів проти X (Twitter), якщо вона порушує правила.

Читайте також на цю тему: Штурм Європи: як та навіщо Ілон Маск втручається у політику європейських країн.