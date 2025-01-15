Минобороны Германии и Бундесвер минимизируют активность в принадлежащей Маску Х

Министерство обороны Германии, Бундесвер и другие ведомства и должностные лица, связанные с оборонным ведомством, ограничат активность своих учетных записей в соцсети X (Twitter).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

С сегодняшнего дня министерство "оставляет свой собственный аккаунт неактивным и в обозримом будущем больше не будет активно делать публикации на канале", говорится в заявлении министерства.

Однако оно оставляет за собой право "отвечать на Х сообщениями в исключительных случаях – например, в случае дезинформационных кампаний".

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Решение касается также аккаунтов Генерального инспектора и его подчиненных.

Таким шагом Министерство обороны, очевидно, идет особым путем. Канцелярия и канцлер Олаф Шольц, а также вице-канцлер Роберт Хабек пока останутся на платформе, заявил представитель правительства на федеральной пресс-конференции вскоре после объявления оборонного ведомства.

Согласно оценке министерства, основная причина заключается в том, что онлайн-сервис "все больше затрудняет фактический обмен аргументами". В будущем офис министра обороны Бориса Писториуса будет альтернативно использовать канал WhatsApp, чтобы "предоставлять информацию о соответствующих назначениях и решениях министра, а также новости из министерства".

В министерстве подчеркнули, что для коммуникации и в дальнейшем будут использоваться различные каналы, включая аккаунт министерства в Instagram, видео на YouTube и пресс-релизы.

В свете потока ложной информации на платформе, владельцем которой является миллиардер Илон Маск, все чаще звучала критика использования министерствами X. Уполномоченная федерального правительства по вопросам борьбы с дискриминацией Ферда Атаман недавно призвала федеральное правительство выйти из сети. "Это действительно необходимо. X не является серьезной платформой", – сказала Атаман в интервью ARD.

На прошлой неделе более 60 немецких и австрийских научных организаций объявили, что прекращают свое присутствие на X. Во вторник Министерство иностранных дел объявило на сервисе Bluesky, что отныне будет распространять там свои новости на английском языке. Однако аккаунт на X останется.

Члены Европарламента также недавно призвали Еврокомиссию расследовать видимость постов на X. В частности, речь идет о том, помогает ли владелец платформы Илон Маск своим собственным постам получить больший охват, нарушая законодательство ЕС.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

Европейский комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен ранее предупредила, что ЕС готов принять меры против X (Twitter), если она нарушает правила.

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