Дуда про Волинь: спілкуємось із Зеленським давно, спокійно і конструктивно

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за те, щоб історичні суперечності між Києвом та Варшавою, зокрема події на Волині, вирішувались у спокійний та конструктивний спосіб.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що на переговорах із Зеленським порушувались історичні питання – тема, яку "ми ніколи не оминали під час наших зустрічей".

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"Тепер ведуться переговори в робочій групі, яку створили керівна коаліція (Польщі. – Ред.) і Міністерство культури України, стосовно цих історичних, пошуково-ексгумаційних робіт", – зауважив він.

Польський президент висловив сподівання, що запити з польського боку стосовно ексгумації жертв подій на Волині "будуть розглядатись і будуть затверджуватись".

"Це не нова тема, про це ми спілкуємось із президентом уже давно, і це спокійно і конструктивно. Не таємниця, що це – важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати", – підсумував Дуда.

Нагадаємо, 10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі.

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".