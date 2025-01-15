Укр Рус Eng

Дуда про Волинь: спілкуємось із Зеленським давно, спокійно і конструктивно

Новини — Середа, 15 січня 2025, 16:54 — Олег Павлюк

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за те, щоб історичні суперечності між Києвом та Варшавою, зокрема події на Волині, вирішувались у спокійний та конструктивний спосіб.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що на переговорах із Зеленським порушувались історичні питання – тема, яку "ми ніколи не оминали під час наших зустрічей".

Туск про Волинську трагедію: не дозволю, щоб історію використовували в політичних іграх

Реклама:

"Тепер ведуться переговори в робочій групі, яку створили керівна коаліція (Польщі. – Ред.) і Міністерство культури України, стосовно цих історичних, пошуково-ексгумаційних робіт", – зауважив він.

Польський президент висловив сподівання, що запити з польського боку стосовно ексгумації жертв подій на Волині "будуть розглядатись і будуть затверджуватись".

"Це не нова тема, про це ми спілкуємось із президентом уже давно, і це спокійно і конструктивно. Не таємниця, що це – важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати", – підсумував Дуда.

Нагадаємо, 10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі. 

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Дуда Україна-Польща
Реклама: