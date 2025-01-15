Дуда о Волыни: общаемся с Зеленским давно, спокойно и конструктивно

Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы исторические противоречия между Киевом и Варшавой, в частности события на Волыни, решались спокойным и конструктивным способом.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 15 января, сообщает "Европейская правда".

Дуда отметил, что на переговорах с Зеленским поднимались исторические вопросы – тема, которую "мы никогда не обходили во время наших встреч".

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"Теперь ведутся переговоры в рабочей группе, которую создали правящая коалиция (Польши. – Ред.) и Министерство культуры Украины, относительно этих исторических, поисково-эксгумационных работ", – отметил он.

Польский президент выразил надежду, что запросы с польской стороны относительно эксгумации жертв событий на Волыни "будут рассматриваться и утверждаться".

"Это не новая тема, об этом мы общаемся с президентом уже давно, и это спокойно и конструктивно. Не секрет, что это – тяжелая тема, которую нужно спокойно решать", – подытожил Дуда.

Напомним, 10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, но он не стал приводить детали.

Комментируя заявление Туска, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".