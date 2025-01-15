Bloomberg: Росія вимагатиме від Трампа, щоб Україна ніколи не вступила в НАТО
Джерела американського інформагентства Bloomberg стверджують, що для Росії однією з головних умов для переговорів про припинення розвʼязаної нею війни проти України є остаточна відмова останньої від вступу в НАТО.
Про це йдеться в матеріалі агентства, пише "Європейська правда".
Джерела Bloomberg стверджують, що Росія на можливих переговорах із Дональдом Трампом стосовно припинення своєї війни вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.
Як стверджує співрозмовник агентства, Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб вона "використовувалась проти Росії або для захоплення територій".
Також джерела кажуть, що Москва наполягатиме на збереженні "принаймні де-факто контролю над майже 20% території України", зокрема Кримом, хоча й "відкрита до обміну деякими територіями".
Співрозмовники Bloomberg в Україні кажуть, що наразі переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном ув'язнених і поверненням депортованих дітей.
Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні за "24 години" ще до того, як вступить на посаду, але його радники непублічно визнали нереалістичність такого плану.
Майбутні ключові посадовці адміністрації Трампа вважають, що обидві сторони – Україна та Росія – повинні бути готові до поступок, аби завершити війну.
Європейські союзники України водночас висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.