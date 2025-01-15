Bloomberg: Росія вимагатиме від Трампа, щоб Україна ніколи не вступила в НАТО

Джерела американського інформагентства Bloomberg стверджують, що для Росії однією з головних умов для переговорів про припинення розвʼязаної нею війни проти України є остаточна відмова останньої від вступу в НАТО.

Про це йдеться в матеріалі агентства, пише "Європейська правда".

Джерела Bloomberg стверджують, що Росія на можливих переговорах із Дональдом Трампом стосовно припинення своєї війни вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.

Як стверджує співрозмовник агентства, Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб вона "використовувалась проти Росії або для захоплення територій".

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Також джерела кажуть, що Москва наполягатиме на збереженні "принаймні де-факто контролю над майже 20% території України", зокрема Кримом, хоча й "відкрита до обміну деякими територіями".

Співрозмовники Bloomberg в Україні кажуть, що наразі переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном ув'язнених і поверненням депортованих дітей.

Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні за "24 години" ще до того, як вступить на посаду, але його радники непублічно визнали нереалістичність такого плану.

Майбутні ключові посадовці адміністрації Трампа вважають, що обидві сторони – Україна та Росія – повинні бути готові до поступок, аби завершити війну.

Європейські союзники України водночас висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.