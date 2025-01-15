Bloomberg: Россия будет требовать от Трампа, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО

Источники американского информагентства Bloomberg утверждают, что для России одним из главных условий для переговоров о прекращении развязанной ею войны против Украины является окончательный отказ последней от вступления в НАТО.

Об этом говорится в материале агентства, пишет "Европейская правда".

Источники Bloomberg утверждают, что Россия на возможных переговорах с Дональдом Трампом о прекращении своей войны будет требовать, чтобы Украина провозгласила нейтралитет и ограничила свою армию.

Как утверждает собеседник агентства, Кремль не выступает против предоставления Киеву оружия отдельными странами НАТО, но против, чтобы оно "использовалось против России или для захвата территорий".

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Также источники говорят, что Москва будет настаивать на сохранении "по крайней мере де-факто контроля над почти 20% территории Украины", в частности Крымом, хотя и "открыта к обмену некоторыми территориями".

Собеседники Bloomberg в Украине говорят, что пока переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются только обменом заключенных и возвращением депортированных детей.

Трамп во время предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине за "24 часа" еще до того, как вступит в должность, но его советники непублично признали нереалистичность такого плана.

Будущие ключевые чиновники администрации Трампа считают, что обе стороны – Украина и Россия – должны быть готовы к уступкам, чтобы завершить войну.

Европейские союзники Украины одновременно выразили осторожный оптимизм относительно того, что Трамп не будет заставлять Киев к преждевременным переговорам с Россией.