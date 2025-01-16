Румунські ультраправі зібрали підписи, щоб вимагати відставки чинного президента

Румунські ультраправі зібрали достатньо підписів, щоб ініціювати зміщення з посади чинного президента Клауса Йоганніса, який продовжує виконувати президентські обов’язки у зв’язку з перезапуском виборів.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Правопопулістська Партія молоді (POT), яка підтримала одіозного незалежного кандидата Келіна Джорджеску, заявила, що разом з Альянсом за об’єднання румунів (AUR) і партією SOS Діани Шошоаке зібрали достатньо підписів – загалом 161 з необхідних 155, – щоб вимагати усунення президента з посади, та передали їх до парламенту.

Вони заявляють, що депутати від Партії молоді і AUR підписали ініціативу у повному складі, від SOS є 39 підписів.

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"Клаус Йоганніс нелегітимно перебуває на посаді, він призначив нелегітимний уряд, який своєю чергою встановлює несправедливі податки і заходи", – заявила лідерка політсили Анамарія Гавріле.

Як пояснює Digi24, далі ініціатива має пройти через парламент і керівники обох палат мають визначити дату розгляду у залі. У визначений день проводяться парламентські слухання, де президент може бути присутній та висловитися на свій захист.

Після того клопотання про зміщення президента передається до Конституційного суду, який надає дорадчий висновок про те, наскільки обґрунтованим вважає його. Парламент може продовжити або ні подальший розгляд незалежно від цього висновку.

Після цього відбувається основний розгляд у парламенті та голосування. Для усунення президента з посади необхідно 234 голоси.

Якщо голосів виявляється достатньо, повноваження президента переходять до голови Сенату і протягом 30 днів має відбутися референдум, де громадяни висловлюють згоду або незгоду з усуненням президента з посади. У разі переважаючого схвалення протягом 90 днів мають відбутися наступні президентські вибори.

Перед цим ультраправі сили кілька разів влаштовували масштабні акції протесту, на яких протестують проти перезапуску виборів і вимагають відновити перервану кампанію.

Нагадаємо, новий уряд Румунії вже визначив дати повторних президентських виборів після того, як Конституційний суд безпрецедентним рішенням скасував результати першого туру і розпорядився запустити кампанію з нуля.

Перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

Клаус Йоганніс перебуває на посаді вже дві каденції поспіль, тому не братиме участі у виборах.

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