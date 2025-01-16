Румынские ультраправые собрали подписи, чтобы требовать отставки действующего президента

Румынские ультраправые собрали достаточно подписей, чтобы инициировать смещение с должности действующего президента Клауса Йоханниса, который продолжает выполнять президентские обязанности в связи с перезапуском выборов.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Правопопулистская Партия молодежи (POT), которая поддержала одиозного независимого кандидата Келина Джорджеску, заявила, что вместе с Альянсом за объединение румын (AUR) и партией SOS Дианы Шошоаке собрали достаточно подписей – 161 из необходимых 155, – чтобы требовать отстранения президента с должности, и передали их в парламент.

Они заявляют, что депутаты от Партии молодежи и AUR подписали инициативу в полном составе, от SOS есть 39 подписей.

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"Клаус Йоханнис нелегитимно находится в должности, он назначил нелегитимное правительство, которое в свою очередь устанавливает несправедливые налоги и меры", – заявила лидер политсилы Анамария Гавриле.

Как объясняет Digi24, далее инициатива должна пройти через парламент и руководители обеих палат должны определить дату рассмотрения в зале. В определенный день проводятся парламентские слушания, где президент может присутствовать и высказаться в свою защиту.

После того ходатайство о смещении президента передается в Конституционный суд, который предоставляет совещательное заключение о том, насколько обоснованным считает его. Парламент может продолжить или нет дальнейшее рассмотрение независимо от этого заключения.

После этого происходит основное рассмотрение в парламенте и голосование. Для отстранения президента от должности необходимо 234 голоса. Если голосов оказывается достаточно, полномочия президента переходят к председателю Сената и в течение 30 дней должен состояться референдум, где граждане выражают согласие или несогласие с отстранением президента от должности. В случае преобладающего одобрения в течение 90 дней должны состояться следующие президентские выборы.

Перед этим ультраправые силы несколько раз устраивали масштабные акции протеста, на которых протестуют против перезапуска выборов и требуют возобновить прерванную кампанию.

Напомним, новое правительство Румынии уже определило даты повторных президентских выборов после того, как Конституционный суд беспрецедентным решением отменил результаты первого тура и распорядился запустить кампанию с нуля.

Первый тур президентских выборов состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

Клаус Йоханнис находится на посту уже две каденции подряд, поэтому не будет участвовать в выборах.

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