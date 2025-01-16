Уряд Румунії затвердив новий графік президентських виборів
Румунський уряд на засіданні у четвер, 16 січня, затвердив нові дати першого та другого туру президентських виборів після того, як попереднє голосування анулював Конституційний суд.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.
Уряд Румунії ухвалив дві постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях.
За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.
Речник румунського уряду Міхай Константін пояснив, що румуни, які проживають за кордоном, матимуть три дні для голосування, але в неділю 4 травня не зможуть віддати голос після закриття виборчих дільниць у самій Румунії.
Крім того, у п'ятницю 2 травня – в перший день голосування – закордонні виборчі дільниці відкриються о 7:00 за місцевим часом замість 12 години дня, анонсував Константін.
Своєю чергою прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив, що уряд вживе заходів, аби не допустити маніпулювання соцмережами на користь одного з кандидатів.
Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.
Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.
Читайте детальніше про те, чому в Румунії стає все складніше зупинити російський реванш.