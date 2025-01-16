Уряд Румунії затвердив новий графік президентських виборів

Румунський уряд на засіданні у четвер, 16 січня, затвердив нові дати першого та другого туру президентських виборів після того, як попереднє голосування анулював Конституційний суд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

Уряд Румунії ухвалив дві постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

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Речник румунського уряду Міхай Константін пояснив, що румуни, які проживають за кордоном, матимуть три дні для голосування, але в неділю 4 травня не зможуть віддати голос після закриття виборчих дільниць у самій Румунії.

Крім того, у п'ятницю 2 травня – в перший день голосування – закордонні виборчі дільниці відкриються о 7:00 за місцевим часом замість 12 години дня, анонсував Константін.

Своєю чергою прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив, що уряд вживе заходів, аби не допустити маніпулювання соцмережами на користь одного з кандидатів.

Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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