Правительство Румынии утвердило новый график президентских выборов

Румынское правительство на заседании в четверг, 16 января, утвердило новые даты первого и второго тура президентских выборов после того, как предыдущее голосование аннулировал Конституционный суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

Правительство Румынии приняло два постановления, которые определяют 4 мая как дату первого тура президентских выборов и местных выборов в отдельных административно-территориальных единицах.

При необходимости второй тур выборов президента Румынии должен состояться через две недели после первого, то есть 18 мая.

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Представитель румынского правительства Михай Константин объяснил, что румыны, проживающие за рубежом, будут иметь три дня для голосования, но в воскресенье 4 мая не смогут отдать голос после закрытия избирательных участков в самой Румынии.

Кроме того, в пятницу 2 мая – в первый день голосования – зарубежные избирательные участки откроются в 7:00 по местному времени вместо 12 часов дня, анонсировал Константин.

В свою очередь премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что правительство примет меры, чтобы не допустить манипулирования соцсетями в пользу одного из кандидатов.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

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