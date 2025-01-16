Правительство Румынии утвердило новый график президентских выборов
Румынское правительство на заседании в четверг, 16 января, утвердило новые даты первого и второго тура президентских выборов после того, как предыдущее голосование аннулировал Конституционный суд.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.
Правительство Румынии приняло два постановления, которые определяют 4 мая как дату первого тура президентских выборов и местных выборов в отдельных административно-территориальных единицах.
При необходимости второй тур выборов президента Румынии должен состояться через две недели после первого, то есть 18 мая.
Представитель румынского правительства Михай Константин объяснил, что румыны, проживающие за рубежом, будут иметь три дня для голосования, но в воскресенье 4 мая не смогут отдать голос после закрытия избирательных участков в самой Румынии.
Кроме того, в пятницу 2 мая – в первый день голосования – зарубежные избирательные участки откроются в 7:00 по местному времени вместо 12 часов дня, анонсировал Константин.
В свою очередь премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что правительство примет меры, чтобы не допустить манипулирования соцсетями в пользу одного из кандидатов.
Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.
Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.
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