У Польщі антиукраїнська партія хоче вигнати скандального політика, який зібрався у президенти

У Польщі партія "Конфедерація" хоче виключити зі своїх лав скандального політика, євродепутата Гжегожа Брауна, після того, як він заявив про президентські амбіції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Клопотання про виключення Брауна з "Конфедерації" буде представлене на партійний суд, повідомив у четвер лідер фракції, віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак.

Пізно ввечері в середу Браун оголосив, що він буде кандидатом на цьогорічних президентських виборах. Офіційним кандидатом від "Конфедерації" є депутат Славомір Менцен, який оголосив у четвер, що повідомив Державну виборчу комісію про формування виборчого комітету.

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На пресконференції, організованій "Конфедерацією" в четвер, Босак оцінив ситуацію як таку, що виходить за рамки співпраці. Він назвав рішення Брауна "політичною помилкою". "За помилки є наслідки, і в такому випадку це прохання про виключення Гжегожа Брауна з "Конфедерації" – заявив він.

Босак підкреслив, що "Конфедерація" вже у серпні минулого року надала мандат депутату Менцену представляти групу на президентських виборах.

Сам Менцен зізнався, що "з певним здивуванням" сприйняв інформацію про висунення кандидатури Брауна на виборах, що, за його словами, означає, що Браун розійшовся з "Конфедерацією".

Як повідомив Босак, ще в середу вранці Браун запевнив його, що не має наміру балотуватися на виборах. "Я шкодую, що мене ввели в оману", – визнав Босак.

"Втрата такого лідера, як Гжегож Браун, є важливим політичним фактом, але я не думаю, що цей факт вплине на розвиток "Конфедерації", – сказав Босак. Водночас він оцінив, що партія не зможе виставити двох кандидатів на виборах.

Нагадаємо, влітку Браун зняв прапор України на кургані Костюшка у Кракові, оскільки той нібито висів у "неправильному місці".

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.