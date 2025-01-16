В Польше антиукраинская партия хочет выгнать скандального политика, который собрался в президенты

В Польше партия "Конфедерация" хочет исключить из своих рядов скандального политика, евродепутата Гжегожа Брауна, после того как он заявил о президентских амбициях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Ходатайство об исключении Брауна из "Конфедерации" будет представлено на партийный суд, сообщил в четверг лидер фракции, вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак.

Поздно вечером в среду Браун объявил, что он будет кандидатом на нынешних президентских выборах. Официальным кандидатом от "Конфедерации" является депутат Славомир Менцен, который объявил в четверг, что уведомил Государственную избирательную комиссию о формировании избирательного комитета.

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На пресс-конференции, организованной "Конфедерацией" в четверг, Босак оценил ситуацию как выходящую за рамки сотрудничества. Он назвал решение Брауна "политической ошибкой". "За ошибки есть последствия, и в данном случае это просьба об исключении Гжегожа Брауна из "Конфедерации" – заявил он.

Босак подчеркнул, что "Конфедерация" уже в августе прошлого года предоставила мандат депутату Менцену представлять группу на президентских выборах.

Сам Менцен признался, что "с определенным удивлением" воспринял информацию о выдвижении кандидатуры Брауна на выборах, что, по его словам, означает, что Браун разошелся с "Конфедерацией".

Как сообщил Босак, еще в среду утром Браун заверил его, что не намерен баллотироваться на выборах. "Я сожалею, что меня ввели в заблуждение", – признал Босак.

"Потеря такого лидера, как Гжегож Браун, является важным политическим фактом, но я не думаю, что этот факт повлияет на развитие "Конфедерации", – сказал Босак. В то же время он оценил, что партия не сможет выставить двух кандидатов на выборах.

Напомним, летом Браун снял флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, поскольку тот якобы висел в "неправильном месте".

Браун не впервые прибегает к скандальным, в частности украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании. Тогда он заявил, что "недостойно", чтобы он висел в месте, которое принадлежит его хозяевам.

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.