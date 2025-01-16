В Германии судят двух бывших депутатов за подкуп со стороны Азербайджана

В Мюнхене в четверг, 16 января, состоялся суд над двумя бывшими немецкими депутатами, Эдуардом Линтнером и Акселем Фишером, которых обвиняют в незаконном получении денег за лоббирование интересов Азербайджана.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Линтнера – многолетнего депутата от консервативной баварской партии ХСС – подозревают в получении нескольких миллионов евро от Азербайджана в течение 2008-2016 годов через сеть иностранных подставных компаний.

Экс-политику также инкриминируют использование части этих денег для вербовки других политиков, которые бы лоббировали интересы Азербайджана, в частности своего коллеги из партии ХДС Акселя Фишера – второго подсудимого.

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По данным прокуратуры, Фишер получил от Линтнера всего около 84 тысяч евро за голосование в пользу Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Линтнер также обвиняется в выплате 150 тысяч евро взятки другому депутату от ХДС Карин Штренц, которая умерла в 2021 году.

Двух других обвиняемых по делу также судят за пособничество и подстрекательство к взяточничеству путем установления контактов и обработки платежей, связанных со схемой.

Обвинения против Линтнера и Фишера появились в результате независимого расследования коррупции, проведенного по заказу Совета Европы в 2018 году.

В этом скандале нескольких членов ПАСЕ обвинили в получении взяток в виде икры, ковров и проживания в роскошных отелях в столице Азербайджана Баку.

Больше об этом читайте в архивном материале "ЕвроПравды".