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Норвегія підняла свої F-35 у Польщі через Росію

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Новини — Четвер, 16 січня 2025, 19:00 — Олег Павлюк

Два винищувачі F-35, які Норвегія розмістила в Польщі на початку січня, були підняті в повітря напередодні, 15 січня, через активність російської авіації.

Про це повідомило командування Військово-повітряних сил НАТО, пише "Європейська правда".

Норвезькі винищувачі, як зазначається, були підняті по тривозі "у відповідь на велику кількість російських літаків у повітрі".

"Це перший випадок, коли норвезькі літаки були підняті в повітря для активної протиповітряної оборони польського повітряного простору, демонструючи відданість Альянсу східному флангу НАТО", – додали там.

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Багатоцільові винищувачі F-35 були відправлені Норвегією на підтримку захисту польського повітряного простору та прибули минулого тижня.

Перед тим, у грудні, стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.

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Норвегія Польща Росія
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