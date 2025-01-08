Норвезькі F-35 розпочали бойове чергування в Польщі

У Польщі оголосили, що норвезькі винищувачі розпочали бойове чергування в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі.

Багатоцільові винищувачі F-35 були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

"Норвезькі літаки F-35 починають чергування в Польщі. Вони виконуватимуть свою місію в рамках союзницької підтримки безпеки східного флангу НАТО", – йдеться в заяві польського Міноборони.

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Norweskie samoloty F-35 rozpoczynają dyżur w Polsce. Będą pełniły misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/QgoOv2WUWC – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 8, 2025

У грудні стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.