Норвезькі F-35 розпочали бойове чергування в Польщі
Новини — Середа, 8 січня 2025, 17:15 —
У Польщі оголосили, що норвезькі винищувачі розпочали бойове чергування в країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі.
Багатоцільові винищувачі F-35 були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.
"Норвезькі літаки F-35 починають чергування в Польщі. Вони виконуватимуть свою місію в рамках союзницької підтримки безпеки східного флангу НАТО", – йдеться в заяві польського Міноборони.
Norweskie samoloty F-35 rozpoczynają dyżur w Polsce. Będą pełniły misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/QgoOv2WUWC– Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 8, 2025
У грудні стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.
Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.