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Норвезькі F-35 розпочали бойове чергування в Польщі

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Новини — Середа, 8 січня 2025, 17:15 — Ірина Кутєлєва

У Польщі оголосили, що норвезькі винищувачі розпочали бойове чергування в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі.

Багатоцільові винищувачі F-35 були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

"Норвезькі літаки F-35 починають чергування в Польщі. Вони виконуватимуть свою місію в рамках союзницької підтримки безпеки східного флангу НАТО", – йдеться в заяві польського Міноборони.

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У грудні стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.

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Польща Норвегія
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