Норвегия подняла свои F-35 в Польше из-за России

Два истребителя F-35, которые Норвегия разместила в Польше в начале января, были подняты в воздух накануне, 15 января, из-за активности российской авиации.

Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил НАТО, пишет "Европейская правда".

Норвежские истребители, как отмечается, были подняты по тревоге "в ответ на большое количество российских самолетов в воздухе".

"Это первый случай, когда норвежские самолеты были подняты в воздух для активной противовоздушной обороны польского воздушного пространства, демонстрируя преданность Альянса восточному флангу НАТО", – добавили там.

Реклама:

Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft



This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx