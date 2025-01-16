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Норвегия подняла свои F-35 в Польше из-за России

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Новости — Четверг, 16 января 2025, 19:00 — Олег Павлюк

Два истребителя F-35, которые Норвегия разместила в Польше в начале января, были подняты в воздух накануне, 15 января, из-за активности российской авиации.

Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил НАТО, пишет "Европейская правда".

Норвежские истребители, как отмечается, были подняты по тревоге "в ответ на большое количество российских самолетов в воздухе".

"Это первый случай, когда норвежские самолеты были подняты в воздух для активной противовоздушной обороны польского воздушного пространства, демонстрируя преданность Альянса восточному флангу НАТО", – добавили там.

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Многоцелевые истребители F-35 были отправлены Норвегией в поддержку защиты польского воздушного пространства и прибыли на прошлой неделе.

Перед тем, в декабре, стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.

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Норвегия Польша Россия
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