Премьер Молдовы говорил с главой непризнанного Приднестровья после его визита в Москву

Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что общался с главой непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским после его возвращения из Москвы.

Об этом Речан рассказал в эфире телеканала Pro TV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Глава правительства Молдовы заявил, что общается с Красносельским "только в тех случаях, когда существует потенциальная угроза эскалации или кризиса".

"Вадим Красносельский вернулся из Москвы с впечатлением, что Москва решила проблему и предложила реальное решение по газу. Однако Москва не предложила решение по природному газу и ввела в заблуждение администрацию на левом берегу Днестра, которая является неконституционной", – добавил он.

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Речан подчеркнул, что его целью в разговоре с главой Приднестровья было "успокоить ситуацию и не допустить эскалации".

Напомним, на днях лидер непризнанного региона Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки газа вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи".

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала эту поездку словами о том, что Кишинев выступает за скорейшее улучшение ситуации для людей в Приднестровье, и "если этот визит решит проблему – пусть она будет решена".

По данным российских СМИ, Москва и непризнанное Приднестровье обсуждают возможность покупки газа для непризнанного региона в Европе с помощью компании-посредника, а расходы будет компенсировать Россия.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.