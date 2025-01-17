Прем'єр Франції починає консультації про перегляд непопулярної пенсійної реформи

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру у п’ятницю збирає на зустріч представників профспілок задля консультацій про перегляд непопулярної пенсійної реформи – однієї з вимог низки політсил.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На п’ятницю 17 січня прем’єр запросив на перші консультації представників профспілок та асоціацій роботодавців щодо до вже ухваленої непопулярної пенсійної реформи.

На цій зустрічі мають визначити формат подальших консультацій, щоб у наступні три місяці спробувати домовитись про зміни, які зробили б реформу більш "соціально справедливою".

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Пенсійна реформа – одне з низки питань, якими парламентські політсили тиснуть на новий уряд та погрожують недовірою у разі неможливості знайти компроміс, на додачу до суперечок про бюджет на 2025 рік.

Нагадаємо, 16 січня уряд Байру пережив свій перший вотум недовіри – трохи більш як за місяць від початку роботи – завдяки тому, що ультраправі й соціалісти вирішили все ж не голосувати проти уряду. Однією з причин рішення соціалістів була обіцянка Байру шукати компроміс стосовно пенсійної реформи.

Попередній уряд Мішеля Барньє відправили у відставку вотумом недовіри через суперечки довкола бюджету на 2025 рік, який досі не ухвалений.

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