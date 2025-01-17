Премьер Франции начинает консультации о пересмотре непопулярной пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Франсуа Байру в пятницу собирает на встречу представителей профсоюзов для консультаций о пересмотре непопулярной пенсионной реформы – одного из требований ряда политсил.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На пятницу 17 января премьер пригласил на первые консультации представителей профсоюзов и ассоциаций работодателей по уже принятой непопулярной пенсионной реформе.

На этой встрече должны определить формат дальнейших консультаций, чтобы в следующие три месяца попытаться договориться об изменениях, которые сделали бы реформу более "социально справедливой".

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Пенсионная реформа – один из ряда вопросов, которыми парламентские политсилы давят на новое правительство и угрожают недоверием в случае невозможности найти компромисс, в дополнение к спорам о бюджете на 2025 год.

Напомним, 16 января правительство Байру пережило свой первый вотум недоверия – чуть более чем за месяц с начала работы – благодаря тому, что ультраправые и социалисты решили все же не голосовать против правительства. Одной из причин решения социалистов было обещание Байру искать компромисс по пенсионной реформе.

Предыдущее правительство Мишеля Барнье отправили в отставку вотумом недоверия из-за споров вокруг бюджета на 2025 год, который до сих пор не принят.

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