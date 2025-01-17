Британська розвідка проаналізувала балачки Патрушева про Україну

Британська розвідка вважає, що останні заяви радника глави Кремля, колишнього секретаря Радбезу Ніколая Патрушева спрямовані передусім на внутрішню аудиторію для підживлення підтримки війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 17 січня.

Огляд присвятили останнім висловлюванням Патрушева в інтерв’ю "Комсомольській правді", зокрема про те, що Україна у 2025 році може "припинити існування", що українські міста зазнали руйнувань через "насадження неонацистської ідеології та русофобію" тощо. Також Патрушев заявив, що Молдова "може перестати існувати".

Аналітики зазначають, що коментарі Патрушева є частиною серії інших регулярних заяв представників російської верхівки, в яких вони знецінюють українську державність та ідентичність і вдаються до погроз.

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"Риторика російського керівництва і часті звинувачення в "українському нацизмі" до і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році майже напевно має на меті вплив на думку російських військових і свого населення для заохочення до участі та підтримки війни Росії проти України.

Росія намагається використати глибокий історичний і психологічний вплив пам’яті про війну Росії (тобто СРСР. – Ред.) з нацистською Німеччиною, щоб формувати сприйняття України та українців як загрози і виправдовувати російське вторгнення", – зазначають в огляді, додаючи, що ці наративи підтримують та розповсюджують контрольовані державою росЗМІ.

В одному з попередніх оглядів розповідали, що Росія посилила контроль над ЗМІ через страх нестабільності режиму.

Також британська розвідка відзначила, що у грудні Росія вперше за майже рік скоротила кількість БПЛА, застосованих для повітряних атак по Україні.