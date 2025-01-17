Британская разведка проанализировала болтовню Патрушева об Украине

Британская разведка считает, что последние заявления советника главы Кремля, бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию для подпитки поддержки войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 17 января.

Обзор посвятили последним высказываниям Патрушева в интервью "Комсомольской правде", в частности о том, что Украина в 2025 году может "прекратить существовать", что украинские города подверглись разрушениям из-за "насаждения неонацистской идеологии и русофобии" и т.п. Также Патрушев заявил, что Молдова "может перестать существовать".

Аналитики отмечают, что комментарии Патрушева являются частью серии других регулярных заявлений представителей российской верхушки, в которых они обесценивают украинскую государственность и идентичность и прибегают к угрозам.

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"Риторика российского руководства и частые обвинения в "украинском нацизме" до и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году почти наверняка имеет целью влияние на мнение российских военных и своего населения для поощрения участия и поддержки войны России против Украины.

Россия пытается использовать глубокое историческое и психологическое влияние памяти о войне России (то есть СССР. – Ред.) с нацистской Германией, чтобы формировать восприятие Украины и украинцев как угрозы и оправдывать российское вторжение", – отмечают в обзоре, добавляя, что эти нарративы поддерживают и распространяют контролируемые государством СМИ.

В одном из предыдущих обзоров рассказывали, что Россия усилила контроль над СМИ из-за страха нестабильности режима.

Также британская разведка отметила, что в декабре Россия впервые за почти год сократила количество БПЛА, примененных для воздушных атак по Украине.