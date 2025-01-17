В Еврокомиссии отметили, что анонсированное соглашение о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией свидетельствует о том, что РФ испытывает потребность в союзниках, и о ее слабости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Анита Хиппер на ежедневном брифинге 17 января.

От СМИ прозвучал вопрос по поводу визита в Москву президента Ирана и анонсированного подписания соглашения о стратегическом партнерстве России и Ирана.

"Несмотря на заявления России, что она заинтересована в мире...Россия, наоборот, отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию. И это еще больше показывает слабость России", – отметила пресс-секретарь.

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Как сообщают росСМИ, правитель России Владимир Путин 17 января принял президента Ирана Масуда Пезешкиана и анонсировал подписание соглашения между Россией и Ираном о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", отметив, что это "позволит дать дополнительный импульс почти во всех направлениях сотрудничества".

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на днях заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата.