Премьер Румынии прокомментировал падение очередного российского БПЛА на территории страны

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заверил, что воздушные силы страны заблаговременно отслеживали курс беспилотника, который в итоге упал на румынском берегу Дуная, и он не представлял угрозы для граждан.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Чолаку на брифинге спросили, принимают ли власти Румынии какие-то дополнительные меры после того, как в районе поселка Плауру (на румынском берегу Дуная напротив Измаила) упали обломки российского БПЛА, одного из тех, которыми Россия атаковала украинские порты на Дунае.

Премьер ответил, что "проблем с безопасностью" для граждан Румынии во время этого инцидента не было.

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"Курс этого беспилотника был известен около 01:55, были подняты истребители F-16. Не было никаких проблем – его отслеживали задолго до того, как он залетел на территорию Румынии. Я видел, что Минобороны в своем заявлении дало разъяснения... Очень вероятно, что после экспертизы выяснится, что его (БПЛА) сбили украинские зенитки", – сказал Марчел Чолаку.

Напомним, жители румынских сел над Дунаем ночью 17 января получили извещение о воздушной тревоге из-за атаки российских БПЛА на украинские порты над Дунаем.

Утром Минобороны Румынии сообщило, что в связи с этим поднимали истребители и что в районе напротив украинского Измаила обнаружили место вероятного падения БПЛА.

Это последний из серии подобных случаев за годы полномасштабной войны России против Украины.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Напомним, российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы. В начале сентября российский "Шахед" впервые залетел на территорию Латвии через Беларусь и разбился там.