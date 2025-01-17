Глава МЗС Польщі заявив, що Європа вже перебуває під ударом з боку Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа "зазнає нападу з боку Росії", а гібридні атаки варіюються від політичних вбивств і кібервійни до актів саботажу і підпалів.

Про це він сказав в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Сікорський заявив, що Польща під час головування в ЄС на ротаційній основі буде "зосереджена на безпеці", і що країна відчуває себе "виправданою", оскільки її неодноразові попередження про загрозу, що виходить від Москви, виявилися правильними.

Майже через три роки після російського вторгнення в Україну Сікорський наголосив на багатогранних атаках, які Росія здійснює на європейській землі, включаючи сумнозвісне вбивство в Берліні в 2019 році та "політичні вбивства" у Великій Британії.

Реклама:

"В інших країнах відбуваються акти саботажу: в Чехії, Литві, Польщі", – сказав він, маючи на увазі випадки підпалів, погроз і руйнування інфраструктури, які викликали тривогу по всій Східній Європі в останні роки.

"Напади Росії на європейську безпеку також відбуваються в інтернеті протягом багатьох років", – сказав Сікорський.

Європейські країни перебувають під "постійними кібератаками", попередив він, згадавши також про "втручання" у референдум щодо Brexit.

Події в Румунії, де в грудні був скасований перший тур президентських виборів після несподіваної перемоги маловідомого проросійського кандидата, мають стати "тривожним дзвінком", підкреслив Сікорський.

"Хтось заплатив за кампанію в соціальних мережах від його імені", – сказав він.

Польща також зіткнулася з додатковою загрозою з боку "озброєних мігрантів" на своєму східному кордоні, заявив Сікорський, назвавши цю проблему "гібридною операцією, задуманою Росією і Білоруссю".

Стратегія, що стоїть за хвилею російських атак, для Сікорського очевидна: Владімір Путін явно провокує нас і намагається маніпулювати нашими виборчими системами і нашими інститутами заради відновлення російського контролю над територією іншої країни, а також заради руйнування західного альянсу".

Міністр закордонних справ заявив, що найкращою відповіддю для Європи буде "серйозно поставитися до європейської оборони".

"Сила стримує, слабкість заохочує", – додав він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня заявив, що Росія планувала терористичні атаки не тільки проти Польщі, а й проти авіаліній у цілому світі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляли, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ писали, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.