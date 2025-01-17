Глава МИД Польши заявил, что Европа уже находится под ударом со стороны России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа "подвергается нападению со стороны России", а гибридные атаки варьируются от политических убийств и кибервойны до актов саботажа и поджогов.

Об этом он сказал в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Сикорский заявил, что Польша во время председательства в ЕС на ротационной основе будет "сосредоточена на безопасности", и что страна чувствует себя "оправданной", поскольку ее неоднократные предупреждения об угрозе, исходящей от Москвы, оказались правильными.

Почти через три года после российского вторжения в Украину Сикорский отметил многогранные атаки, которые Россия осуществляет на европейской земле, включая печально известное убийство в Берлине в 2019 году и "политические убийства" в Великобритании.

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"В других странах происходят акты саботажа: в Чехии, Литве, Польше", – сказал он, имея в виду случаи поджогов, угроз и разрушения инфраструктуры, которые вызвали тревогу по всей Восточной Европе в последние годы.

"Нападения России на европейскую безопасность также происходят в интернете в течение многих лет", – сказал Сикорский.

Европейские страны находятся под "постоянными кибератаками", предупредил он, упомянув также о "вмешательстве" в референдум по Brexit.

События в Румынии, где в декабре был отменен первый тур президентских выборов после неожиданной победы малоизвестного пророссийского кандидата, должны стать "тревожным звонком", подчеркнул Сикорский.

"Кто-то заплатил за кампанию в социальных сетях от его имени", – сказал он.

Польша также столкнулась с дополнительной угрозой со стороны "вооруженных мигрантов" на своей восточной границе, заявил Сикорский, назвав эту проблему "гибридной операцией, задуманной Россией и Беларусью".

Стратегия, стоящая за волной российских атак, для Сикорского очевидна: Владимир Путин явно провоцирует нас и пытается манипулировать нашими избирательными системами и нашими институтами ради восстановления российского контроля над территорией другой страны, а также ради разрушения западного альянса".

Министр иностранных дел заявил, что лучшим ответом для Европы будет "серьезно отнестись к европейской обороне".

"Сила сдерживает, слабость поощряет", – добавил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 15 января заявил, что Россия планировала террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщали, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, которые направлялись в США и Канаду.

СМИ писали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.