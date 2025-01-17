ЄС і США засудили вироки адвокатам Навального в Росії

Європейський Союз і Сполучені Штати закликали російську владу негайно звільнити трьох адвокатів покійного опозиціонера Алексея Навального, засуджених за "участь в екстремістській спільноті".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Представник Європейської комісії у своїй заяві назвав вирок трьом російським адвокатам обурливим, абсурдним і політично вмотивованим.

"ЄС рішуче засуджує кримінальне переслідування адвокатів за виконання своїх професійних обов'язків і намагання ще більше послабити юридичну спільноту в Росії", – підкреслюється в заяві.

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Там закликали Москву негайно припинити безпідставне посилення репресій, поважати власну Конституцію і дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом, зокрема щодо прав і свобод людини.

У Державному департаменті США своєю чергою заявили, що засуджені адвокати Навального просто виконували свою роботу та перетворились на політичних в'язнів.

"Це ще один приклад переслідування адвокатів з боку Кремля, який намагається підірвати права людини, підірвати верховенство права та придушити інакомислення. Ми закликаємо російський уряд негайно звільнити всіх політичних в'язнів", – додали там.

Як повідомлялось, суд у Владімірській області Росії засудив трьох колишніх адвокатів Навального – Вадима Кобзєва, Алексєя Ліпцера та Ігоря Сергуніна – до термінів від 3,5 до 5,5 років колонії.

Адвокатам інкримінували "участь в екстремістській спільноті", суть якої полягала в переданні листів Навального з колонії його родині.

Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого 2024 року про смерть Алексєя Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

Розвідувальні служби США вважають, що Владімір Путін, ймовірно, не наказував убити опозиціонера.