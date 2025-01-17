ЕС и США осудили приговоры адвокатам Навального в России

Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали российские власти немедленно освободить трех адвокатов покойного оппозиционера Алексея Навального, осужденных за "участие в экстремистском сообществе".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель Европейской комиссии в своем заявлении назвал приговор трем российским адвокатам возмутительным, абсурдным и политически мотивированным.

"ЕС решительно осуждает уголовное преследование адвокатов за выполнение своих профессиональных обязанностей и попытки еще больше ослабить юридическое сообщество в России", – подчеркивается в заявлении.

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Там призвали Москву немедленно прекратить безосновательное усиление репрессий, уважать собственную Конституцию и соблюдать свои обязательства по международному праву, в частности в отношении прав и свобод человека.

В Государственном департаменте США в свою очередь заявили, что осужденные адвокаты Навального просто выполняли свою работу и превратились в политических заключенных.

"Это еще один пример преследования адвокатов со стороны Кремля, который пытается подорвать права человека, подорвать верховенство права и подавить инакомыслие. Мы призываем российское правительство немедленно освободить всех политических заключенных", – добавили там.

Как сообщалось, суд во Владимирской области России приговорил трех бывших адвокатов Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина – к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии.

Адвокатам инкриминировали "участие в экстремистском сообществе", суть которого заключалась в передаче писем Навального из колонии его семье.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля 2024 года о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

Разведывательные службы США считают, что Владимир Путин, вероятно, не приказывал убить оппозиционера.