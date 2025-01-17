Фінські ліві зняли з виборів кандидата, який назвав війну в Україні "спецоперацією"

Керівництво фінської партії "Лівий альянс" вирішило відкликати кандидатуру однопартійця Ханни Тіайнена на весняних муніципальних і регіональних виборах через його заяви щодо війни Росії проти України.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Підставою для відкликання кандидатури Тіайнена з виборів стала його стаття в газеті Aamulehti за 29 грудня. У ній політик, говорячи про відносини з Росією, називає розвʼязану нею війну проти України "спеціальною операцією".

Також Тіайнену не до вподоби НАТО і висловлювання колишнього президента Фінляндії Саулі Ніістьо.

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Керівництво "Лівого альянсу" заявило, що твердження Тіайнена не відповідають партійній лінії, тому воно ухвалило рішення відкликати його кандидатуру.

"У цьому випадку ми вирішили, що було значне протиріччя між цінностями, які представляє "Лівий альянс", і думками, висловленими кандидатом", – пояснила очільниця лівих у регіоні Пірканмаа Анна Юкантупа.

Сам Тіайнен заявив Yle, що "шокований" рішенням, а вживання слова "спецоперація" пояснив тим, що великі держави "завжди називають напади спеціальними операціями".

"Росія називала це спеціальною операцією. Але, звичайно, коли це триває вже два роки, то це війна", – додав він.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок.

Раніше Соціал-демократична партія Фінляндії виключила зі своїх списків кандидата в депутати муніципалітету Лаппеенранта Івана Девяткіна через його відмову прямо засудити російське вторгнення в Україну.

Перед тим стало відомо, що очільник комітету із закордонних справ фінського парламенту Кіммо Кіл’юнен вирішив піти з посади невдовзі після того, як стало відомо про його висловлювання на користь відкриття сухопутного кордону Фінляндії з Росією.