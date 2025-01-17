Финские левые сняли с выборов кандидата, назвавшего войну в Украине "спецоперацией"

Руководство финской партии "Левый альянс" решило отозвать кандидатуру однопартийца Ханны Тиайнена на весенних муниципальных и региональных выборах из-за его заявления о войне России против Украины.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Основанием для отзыва кандидатуры Тиайнена с выборов стала его статья в газете Aamulehti за 29 декабря. В ней политик, говоря об отношениях с Россией, называет развязанную ею войну против Украины "специальной операцией".

Также Тиайнену не нравится НАТО и высказывания бывшего президента Финляндии Саули Ниистьо.

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Руководство "Левого альянса" заявило, что утверждения Тиайнена не соответствуют партийной линии, поэтому оно приняло решение отозвать его кандидатуру.

"В этом случае мы решили, что было значительное противоречие между ценностями, которые представляет "Левый альянс", и мыслями, высказанными кандидатом", – пояснила руководительница левых в регионе Пирканмаа Анна Юкантупа.

Сам Тиайнен заявил Yle, что "шокирован" решением, а употребление слова "спецоперация" объяснил тем, что великие державы "всегда называют нападения специальными операциями".

"Россия называла это специальной операцией. Но, конечно, когда это продолжается уже два года, то это война", – добавил он.

Отметим, что это не первый подобный случай.

Ранее Социал-демократическая партия Финляндии исключила из своих списков кандидата в депутаты муниципалитета Лаппеенранта Ивана Девяткина из-за его отказа прямо осудить российское вторжение в Украину.

Перед тем стало известно, что глава комитета по иностранным делам финского парламента Киммо Кильюнен решил уйти с должности вскоре после того, как стало известно о его высказываниях в пользу открытия сухопутной границы Финляндии с Россией.