В Германии мужчина зацепился за поезд, разогнавшийся до 282 км/ч, и выжил

Мужчина, который ехал в скоростном поезде в Германии, вцепился за внешнюю сторону вагонов после того, как не смог вернуться назад после перекура, чудом выдержав скорость до 282 км/ч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Мужчина – 40-летний гражданин Венгрии – сел в четверг, 16 января, на поезд, следовавший из Мюнхена в северный прибрежный город Любек.

Когда поезд остановился на станции Ингольштадт, что в 70 километрах к северу от Мюнхена, пассажир вышел покурить.

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Мужчина увидел, что двери поезда закрылись и он снова начал движение, после чего запрыгнул на крепления между двумя вагонами и держался за кабельные жгуты, пока поезд разогнался до скорости 282 км/ч.

Очевидцы на платформе сообщили полиции о происшествии около 15:00 четверга. Машинист остановил поезд в небольшом городке Киндинг, что примерно в 30 километрах к северу от Ингольштадта, где мужчину и арестовали.

На допросе в полиции мужчина сказал, что запрыгнул на поезд, потому что его багаж остался внутри. Правоохранители отметили, что тот чудом не пострадал.

Сейчас он находится под следствием за то, что ехал в поезде, не купив билет. Ему также грозит судебное разбирательство за "деструктивное поведение", которое, однако, считается лишь проступком.

В 2024 году сообщалось, что в Швейцарии 70-летняя женщина на инвалидной коляске выжила после того, как упала на рельсы, по которым проехал поезд.