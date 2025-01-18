У Німеччині застерегли перед переозброєнням РФ попри війну

У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що Росія озброює свої війська понад їхні потреби у війні в Україні і готується до можливої війни із Заходом.

Про це генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник штабу планування і командування в Міністерстві оборони, газеті Welt am Sonntag, передає "Європейська правда".

"Ми спостерігаємо, що російські збройні сили не тільки здатні власними силами і за підтримки партнерів компенсувати свої величезні втрати в особовому складі і матеріальних засобах, але й успішно переозброюються", – заявив Фройдінг.

"Російська армія щомісяця має більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників. Виробництво зростає, і запаси на складах зростають", зазначив він.

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Хоча напад російської армії на альянс НАТО в найближчі роки навряд чи можливий, "Москва явно створює для цього умови", сказав Фрейдінг, керівник штабу планування і командування в Міністерстві оборони.

Марі Агнес Штрак-Ціммерманн, голова Комітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті, класифікує переозброєння як "величезну загрозу" для Німеччини і Європи.

"Росія має вражаючу чисельність військ і широкий спектр різноманітного потужного обладнання", – сказала Штрак-Ціммерманн в інтерв'ю Welt am Sonntag. Незважаючи на західні санкції, Росія змогла розширити свою військову промисловість і виробничі потужності. Однак проблеми з якістю і залежність від іноземних технологій обмежують її успіх.

Раніше генерал Фройдінг розповів, що у Німеччині бачать ознаки намірів Росії до 2029 досягти спроможностей такого рівня, аби потенційно могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

Він також вважає, що Німеччина є головною ціллю гібридних атак Росії у зв’язку з її провідною роллю у підтримці України.