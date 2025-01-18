В Германии предостерегли перед перевооружением РФ несмотря на войну

В Министерстве обороны Германии заявляют, что Россия вооружает свои войска сверх их потребностей в войне в Украине и готовится к возможной войне с Западом.

Об этом генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель штаба планирования и командования в Министерстве обороны, газете Welt am Sonntag, передает "Европейская правда".

"Мы наблюдаем, что российские вооруженные силы не только способны собственными силами и при поддержке партнеров компенсировать свои огромные потери в личном составе и материальных средствах, но и успешно перевооружаются", – заявил Фройдинг.

"Российская армия ежемесячно имеет больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, и запасы на складах растут", отметил он.

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Хотя нападение российской армии на альянс НАТО в ближайшие годы вряд ли возможно, "Москва явно создает для этого условия", сказал Фрейдинг, руководитель штаба планирования и командования в Министерстве обороны.

Мари Агнес Штрак-Циммерманн, председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте, классифицирует перевооружение как "огромную угрозу" для Германии и Европы.

"Россия имеет впечатляющую численность войск и широкий спектр разнообразного мощного оборудования", – сказала Штрак-Циммерманн в интервью Welt am Sonntag. Несмотря на западные санкции, Россия смогла расширить свою военную промышленность и производственные мощности. Однако проблемы с качеством и зависимость от иностранных технологий ограничивают ее успех.

Ранее генерал Фройдинг рассказал, что в Германии видят признаки намерений России к 2029 году достичь возможностей такого уровня, чтобы потенциально мочь осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

Он также считает, что Германия является главной целью гибридных атак России в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины.