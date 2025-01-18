На курорте в Испании 17 человек серьезно пострадали во время аварии подъемника

На горнолыжном курорте Астун в Испании в результате аварии кресельного подъемника 17 человек получили серьезные травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Авария на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун привела к тому, что десятки людей получили ранения, 17 из них – серьезные, сообщают власти Арагона. На данный момент погибших нет, хотя спасательные работы продолжаются.

Гражданская гвардия утверждает, что "кресельный подъемник упал с высоты 15 метров". Причины аварии пока неизвестны.

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24 кареты скорой помощи и вертолетов были развернуты для оказания помощи и транспортировки пострадавших. В больницах работает дополнительный персонал для лечения всех пострадавших.

Авария произошла в Астуне, зоне зимних видов спорта в Пиренеях на севере Испании вблизи границы с Францией.

"Шокирован новостью об аварии на горнолыжном курорте Астун. Я говорил с президентом Арагона, чтобы предложить ему всю поддержку правительства. Вся наша любовь к пострадавшим и их семьям", – написал в социальной сети X (Twitter) глава правительства Испании Педро Санчес.

Напомним, на канатной дороге в польских Татрах в прошлом году в августе пришлось организовывать эвакуацию туристов, которые застряли на линии и вершине из-за неисправности подъемника после грозы.

В Турции весной 2024 года с канатной дороги эвакуировали более сотни людей после падения одной из опор и обрыва кабины, в результате чего один пассажир погиб.