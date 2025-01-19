Польша получила первые 28 танков Abrams новейшей модели

В Польшу прибыли первые 28 американских танков Abrams самой современной модели.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что заказанные Польшей первые 28 танков Abrams M1A2SEPv3 уже на территории страны. Они пройдут инспекцию и после того будут приняты на вооружение.

Pierwsze czołgi wersji M1A2SEPv3 ABRAMS są już w 🇵🇱. 28 Abramsów, po transporcie drogą morską, przejdzie przegląd, a potem trafią na służbę do #WojskoPolskie. Docelowo będziemy mieć 250 takich Abramsów. pic.twitter.com/IIcEpElCWf Реклама: January 18, 2025

"Всего у нас будет 250 таких танков Abrams", – напомнил министр.

250 самых современных танков, стоимость контракта на которые вместе с сопутствующим оборудованием составляет около 4,75 мрлд долларов, станут дополнением к уже имеющимся 116 Abrams более давнего образца.

За годы полномасштабной войны России против Украины Польша уже дважды заказывала танки Abrams. Упомянутый контракт на 250 машин был заключен в апреле 2022 года со сроком поставки в 2025-26 годах. Затем заказали 116 Abrams более старой модели с более быстрым сроком поставки, последние из них привезли летом 2024 года.

Недавно министр обороны Польши заявил, что Варшава поддерживает требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% ВВП на оборону. Собственный оборонный бюджет Польши на 2025 год приближается к 5% ВВП.

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