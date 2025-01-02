У Стамбулі влаштували багатотисячний протест на підтримку палестинців

Десятки тисяч людей напередодні зібралися на Галатському мосту в турецькому Стамбулі, щоб висловити солідарність із палестинцями в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Демонстранти розмахували турецькими і палестинськими прапорами і скандували "Вільна Палестина" під час акції протесту, організованої Національною платформою волі, коаліцією з більш ніж 300 пропалестинських та ісламських груп.

AP

AP

Білал Ердоган, син президента Реджепа Таїпа Ердогана, звернувся до присутніх, закликавши підтримати Газу і засудивши дії Ізраїлю.

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Він згадав про нещодавнє повалення президента Сирії Башара Асада силами повстанців.

"Мусульмани в Сирії були рішучі, терплячі і домоглися перемоги. Після Сирії Газа переможно вийде з блокади", – сказав він.

Сам президент Ердоган запекло критикує наступ Ізраїлю в Газі.

Нагадаємо, на початку жовтня пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.

Після цього повідомляли, що у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.