У Стамбулі влаштували багатотисячний протест на підтримку палестинців
Новини — Четвер, 2 січня 2025, 07:30 —
Десятки тисяч людей напередодні зібралися на Галатському мосту в турецькому Стамбулі, щоб висловити солідарність із палестинцями в Газі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Демонстранти розмахували турецькими і палестинськими прапорами і скандували "Вільна Палестина" під час акції протесту, організованої Національною платформою волі, коаліцією з більш ніж 300 пропалестинських та ісламських груп.
Білал Ердоган, син президента Реджепа Таїпа Ердогана, звернувся до присутніх, закликавши підтримати Газу і засудивши дії Ізраїлю.
Він згадав про нещодавнє повалення президента Сирії Башара Асада силами повстанців.
"Мусульмани в Сирії були рішучі, терплячі і домоглися перемоги. Після Сирії Газа переможно вийде з блокади", – сказав він.
Сам президент Ердоган запекло критикує наступ Ізраїлю в Газі.
Нагадаємо, на початку жовтня пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.
Після цього повідомляли, що у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.