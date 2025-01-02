В Стамбуле устроили многотысячный протест в поддержку палестинцев
Новости — Четверг, 2 января 2025, 07:30 —
Десятки тысяч людей накануне собрались на Галатском мосту в турецком Стамбуле, чтобы выразить солидарность с палестинцами в Газе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Демонстранты размахивали турецкими и палестинскими флагами и скандировали "Свободная Палестина" во время акции протеста, организованной Национальной платформой свободы, коалицией из более чем 300 пропалестинских и исламских групп.
Билал Эрдоган, сын президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обратился к собравшимся, призвав поддержать Газу и осудив действия Израиля.
Он вспомнил о недавнем свержении президента Сирии Башара Асада силами повстанцев.
"Мусульмане в Сирии были решительны, терпеливы и добились победы. После Сирии Газа победоносно выйдет из блокады", – сказал он.
Сам президент Эрдоган ожесточенно критикует наступление Израиля в Газе.
В начале октября пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек.
После того сообщалось, что в берлинском районе Нойкёльн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.